Общество

«Собственной персоной»: Дмитрий Быстров о социально-экономической ситуации в Островском районе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственно персоной», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 30 марта. Гость студии – глава Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним социально-экономическую ситуацию в районе и новые вызовы для муниципальных властей. Как чувствуют себя островские предприятия? Нет ли сигналов о сокращениях и невыплатах зарплат? Каково положение дел с ценами на лекарства и продукты в местных магазинах и аптеках? Можно ли ожидать своевременного завершения крупных инфраструктурных проектов в Островском районе на фоне подорожания стройматериалов? Как в районе обстоят дела с догазификацией? Какие работы планирует провести муниципалитет в рамках подготовки к Дню Победы?