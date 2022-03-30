Общество

Работы по нацпроектам в Островском районе не остановлены — Дмитрий Быстров

Все работы, которые проходят в Островском районе в рамках реализации национальных проектов, пока продолжаются. При этом подрядчики испытывают затруднения на фоне роста цен на строительные материалы. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава района Дмитрий Быстров.

«Все контракты, которые мы планировали с начала года, мы отторговали, но это не значит, что можно спокойно сложить руки и смотреть на подрядчика, мол, выполняйте. Где-то были указаны цены ноября прошлого года, где-то - лета прошлого года», - рассказал Дмитрий Быстров.

В частности, такие трудности возникли с работами по реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья — из дома на улице Больничной. По всем таким проблемам власти пытаются найти индивидуальные решения — получить федеральное дополнительное финансирование, рассмотреть вариант авансирования подрядчика, чтобы он смог закупить строительные материалы по текущей цене. На некоторые работы рост цен существенно повлиять не должен. Это, например, реконструкция центральной площади в Острове, отметил гость студии.

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«Работа не встала пока, и, надеюсь, что не встанет», - заключил глава Островского района.