Общество

Псковичи с 1 апреля могут записать ребенка в первый класс через Госуслуги

Псковская область вошла в число 17-ти регионов, где стало доступно удаленное зачисление в школы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сервис подачи заявок заработает 1 апреля. Единая форма для родителей разработана Минцифры совместно с Минпросвещения. Она позволяет не только записаться в школу по месту регистрации, но и указать положенные семье льготы.

Подать заявление на зачисление в школу по месту регистрации можно будет до 30 июня. Если родители хотят зачислить ребенка в образовательное учреждение не по месту регистрации, то заявления будут приниматься с 6 июля по 5 сентября, говорится в сообщении.