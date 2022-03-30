Общество

Псковские депутаты готовятся направить в Минсельхоз предложение по борьбе с борщевиком

Псковское областное Собрание депутатов планирует выйти с инициативой в правительство страны о разработке федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком. Об этом говорилось на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарии собираются направить соответствующее предложение министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

Председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов отметил, что семена борщевика находятся в земле до 12 лет и могут прорасти при благоприятных условиях. Он подчеркнул, что проблема распространения борщевика — общая, и касается всех регионов.

«Сколько надо денег, чтобы победить борщевик? 5 млн — мало, 16 млн — тоже. Сколько надо?» - спросил депутат Виктор Антонов.

«Вопрос очень философский», — заметил Андрей Козлов. Он подчеркнул, что самый действенный способ борьбы — ввод земель в собственность. «Борщевик произрастает там, где земли не обрабатываются», — напомнил он.

В свою очередь депутат Андрей Михайлов напомнил, что ранее на заседании ПАСЗР уже было принято решение о подготовке соответствующего обращения в федерацию. Он отметил, что этой проблемой должны заниматься все собственники земель. «Если кто-то борется один — это бесполезно», — сказал парламентарий. Андрей Козлов согласился с ним.

«У нас есть жемчужина — Волышово. А оно все в борщевике», — посетовал депутат Геннадий Григорьев.

Деньги доведены до всех муниципальных образований, ответил представитель органа исполнительной власти. «Всё в руках районов», - сказал он.

«По этому населенному пункту нужно провести отдельное совещание. Это уникальный памятник», - добавил Геннадий Григорьев.

Смотрите также Власти Псковской области предложат разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком

В своем обращении в Минсельхоз депутаты подчеркивают, что проблема распространения борщевика Сосновского является актуальной для всего Северо-Запада России, в том числе и Псковской области. Площадь зарастания этим сорным растением в регионе составляет более 20 тысяч га. В основной массе борщевик распространен на территориях земель общего пользования, вдоль дорог и на неиспользуемых земельных участках.

В Псковское областное Собрание депутатов неоднократно поступали обращения из субъектов РФ о необходимости принятия дополнительных мер поддержки на федеральном уровне для решения данной проблематики.

Смотрите также На проблему распространения борщевика обратят внимание правительства псковские депутаты

Муниципальные районы и городские округа Псковской области ведут активную работу, направленную на уничтожение сорного растения. Основными методами борьбы с борщевиком являются химический и механический способы обработки земельных участков.

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области», утвержденной постановлением администрации Псковской области, на мероприятия по борьбе с борщевиком ежегодно выделяются средства областного бюджета.

За период с 2019 по 2021 годы на борьбу с борщевиком было израсходовано 16,5 млн рублей из областного бюджета и 4,2 млн рублей из бюджетов муниципальных образований. Площадь обработки земельных участков, заросших борщевиком, составила более 1000 га.

Активное участие в борьбе с борщевиком принимают сельхозтоваропроизводители. За указанный период площадь обработки земельных участков, заросших борщевиком, составила более 3000 га. Работы по уничтожению зарослей борщевика проводятся за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей.

В целях усиления мер по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Псковской области органы государственного надзора и муниципального контроля проводят контрольно-надзорные мероприятия в отношении собственников, землевладельцев и арендаторов, не использующих свои земельные участки, заросшие борщевиком, в соответствии с целевым назначением.

В период с 2019 по 2021 годы было проведено 103 КНМ на площади 13,5 тысяч га, из них выявлено 98 нарушений на площади 13,4 тысячи га, выдано 85 предписаний об устранении нарушений требований законодательства РФ, составлено 67 протоколов об административном правонарушении, выдано 47 постановлений о назначении административного наказания. Размер наложенных штрафов составил более 2 млн рублей, устранено 65 нарушений на площади 10,5 тысяч га.

Однако вышеуказанных мер, принимаемых по борьбе с борщевиком на территории Псковской области, недостаточно, подчеркивают депутаты.

По данным управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области, на территории региона насчитывается 251 тысяча га земель (за исключением земель лесного фонда – 2311 тыс. га), находящихся в собственности РФ, около 70 % из которых не используется, а только зарастает борщевиком.

В связи с многочисленными обращениями граждан о зарастании борщевиком территории деревни Борисовичи Псковского района, вокруг которой находятся неиспользуемые земельные участки, заросшие борщевиком, ориентировочной площадью более 700 га, находящиеся в собственности РФ, неоднократно направлялись письма в Росимущество о принятии мер по борьбе с борщевиком на земельных участках, находящихся в их ведении. До настоящего времени ответ из Росимущества не поступил.

В связи с этим депутаты предлагают рассмотреть вопрос о разработке федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком с финансированием агрохимических и механических мероприятий.

Вопрос рассмотрят на сессии регионального парламента 31 марта.