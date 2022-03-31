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Общество

Великолучанин оплатил долг по алиментам после запрета на выезд из РФ

31.03.2022 10:47|ПсковКомментариев: 0

Неплательщик алиментов из Великих Лук оплатил задолженность для снятия ограничений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Судебные приставы Великих Лук держали на контроле исполнительное производство в отношении должника о взыскании алиментов на содержание детей, задолженности по договору займа, иной штраф ОВД и задолженности по исполнительскому сбору. Остаток задолженности составил 181 тысячу рублей.

Ведомство вынесло постановление о взыскании долгов с доходов мужчины, также постановление о временном ограничении на выезд из РФ.

Великолучанин на личном приеме у пристава оплатил остаток задолженности в размере 181 тысячи рублей. Все ограничительные меры были сняты судебным.

На место работы должника направили исполнительное производство для удержания алиментных платежей с зарплаты.

Теги: #УФССП России по Псковской области #алименты
Источник: Псковская Лента Новостей
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