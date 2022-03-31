Общество

«Ядро» системы видеомониторинга планируют обновить в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Первоочередное внимание на нем уделили развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Руководитель регионального управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов проинформировал о направлениях, по которым планируется модернизировать АПК «Безопасный город». На первый этап работ по развитию комплекса в этом году могут направить 25 млн рублей. Это позволит выполнить работы по модернизации «ядра» системы видеомониторинга, пояснили в администрации.

В рамках модернизации планируется приобрести программное обеспечение, оборудование для хранения и обработки видеоматериалов, организовать новые каналы связи и осуществить монтаж 50 камер, в том числе с функцией распознавания лиц и государственных регистрационных знаков автомобилей.

Губернатор дополнительно поддержал инициативу организации видеонаблюдения на территориях, прилегающих к следственным изоляторам УФСИН России по Псковской области в Пскове и Великих Луках.

Участники совещания рассмотрели вопрос интеграции в АПК «Безопасный город» средств видеонаблюдения образовательных организаций. Губернатор поручил руководству профильных органов власти проработать механизм включения данных систем видеонаблюдения в аппаратно-программный комплекс. Пилотными могут стать учреждения образования Пскова.

На координационном совещании также проанализировали результаты работы по выявлению правонарушений при реализации на территории области региональных проектов, а также меры, направленные на их предупреждение и пресечение.