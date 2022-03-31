Общество

В псковской инфекционке открыта вакансия с зарплатой от 80 000 рублей

В Псковскую областную инфекционную больницу требуется инструктор ЛФК, которому предлагается зарплата от 80 000 рублей на руки, выяснили аналитики крупнейшей российской платформы по поиску работыhh.ru, изучив рынок труда региона.

В обязанности будущего сотрудника войдет проведение лечебной гимнастики и комплексов физических упражнений с пациентами на основе современных методик восстановления физического здоровья и реабилитации больных, а также работа в условиях COVID-19.

Работодатель ждет, что будущий инструктор имеет среднее профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности «Лечебная физкультура», готов работать полный рабочий день. Опыт работы в данной сфере не требуется.

Среди условий компания обещает оформление по трудовому кодексу РФ, достойную зарплату и работу в новом многофункциональном медицинском центре. С вакансией можно ознакомиться на сайте hh.ru.