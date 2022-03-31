Общество

Как с помощью лошадей убирали улицы 100 лет назад, рассказали псковские архивисты

Запряженные лошадьми машины для уборки улиц предлагали купить псковичам 100 лет назад. Объявление начала XX века сотрудники Государственного архива Псковской области опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области / «ВКонтакте»

В 1906 году губернатор подписал обязательные для жителей Пскова постановления Псковской городской Думы по уборке улиц. От псковичей требовали поливку в сухое время тротуаров перед каждым «домом, зданием, сооружением и дворовыми местами, в черте города находящимися». Эта обязанность возлагалась на владельцев домов.

В список улиц, на которые распространялись данные правила, вошли: Великолукская (от Троицкого моста до Великих ворот), Сергиевская, Плоская, Петропавловская, Новгородская, Архангельская, Губернаторская (от Сергиевской до тюрьмы), Пушкинская, Гоголевская, Георгиевская, Нарвская (от Троицкого моста до Ильинской площади), Богоявленская (от Нарвской ул[ицы] до Розового переулка).

В ответ на эти и другие постановления в местной прессе появилось рекламное объявление от Гельмштедтской машинной фабрики «Ноллау и Тангерманнъ». Предлагались машины для чистки улицы. Например, для удаления грязи и выметания, «приводимые в движение лошадьми или бензиновыми моторами», поливальные машины для мойки улиц.