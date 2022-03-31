Общество

За сутки в Псковской области выявили 111 новых случаев заражения COVID-19

За сутки в Псковской области выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 подтвердили 107 208 раз, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области удалось 21 пациенту, за все время в регионе от коронавируса выздоровели 104 471 человек. Умерли от COVID-19 1 733 человека (+3).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 33887/28

Великие Луки – 16541/16

Бежаницкий район – 1377/5

Великолукский район – 2600/0

Гдовский район – 1882/7

Дедовичский район – 2762/0

Дновский район – 880/0

Красногородский район – 965/2

Куньинский район – 959/1

Локнянский район – 1038/0

Невельский район – 4900/6

Новоржевский район – 1136/2

Новосокольнический район – 3107/2

Опочецкий район – 3213/0

Островский район – 5097/2

Палкинский район – 1009/8

Печорский район – 2455/1

Плюсский район – 1688/0

Порховский район – 3750/5

Псковский район – 8672/21

Пустошкинский район – 1306/5

Пушкиногорский район – 1439/0

Пыталовский район – 1441/0

Себежский район – 2607/0

Стругокрасненский район – 1781/0

Усвятский район – 670/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.