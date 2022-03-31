За сутки в Псковской области выявили 111 новых случаев заражения COVID-19

За сутки в Псковской области выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 подтвердили 107 208 раз, сообщает официальный телеграм-канал региона.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области удалось 21 пациенту, за все время в регионе от коронавируса выздоровели 104 471 человек. Умерли от COVID-19 1 733 человека (+3).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 33887/28
Великие Луки – 16541/16
Бежаницкий район – 1377/5
Великолукский район – 2600/0
Гдовский район – 1882/7
Дедовичский район – 2762/0
Дновский район – 880/0
Красногородский район – 965/2
Куньинский район – 959/1
Локнянский район – 1038/0
Невельский район – 4900/6
Новоржевский район – 1136/2
Новосокольнический район – 3107/2
Опочецкий район – 3213/0
Островский район – 5097/2
Палкинский район – 1009/8
Печорский район – 2455/1
Плюсский район – 1688/0
Порховский район – 3750/5
Псковский район – 8672/21
Пустошкинский район – 1306/5
Пушкиногорский район – 1439/0
Пыталовский район – 1441/0
Себежский район – 2607/0
Стругокрасненский район – 1781/0
Усвятский район – 670/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.