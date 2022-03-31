Общество

Более 200 тысяч псковичей за год приняли участие в массовых мероприятиях

Более 200 тысяч человек приняли участие в массовых мероприятиях в Псковской области в 2021 году. Об этом говорится в информационно-аналитической записке о результатах деятельности УМВД по региону за 2021 год.

«В 2021 году на территории области проведено 1202 (+ 99,6%) мероприятия с массовым участием граждан, в том числе 993 (+87,7%) – культурно-зрелищных и религиозных, 209 (+186,3%) – общественно-политических мероприятий (за период предвыборной агитации проведено 108 публичных мероприятий), в которых приняли участие 206 248 человек (+30,3%)», - говорится в документе.

Грубых нарушений общественного порядка в период проведения массовых мероприятий не допущено, добавили в ведомстве.