Общество

Еще 25 вышек мобильной связи установят в Псковской области в этом году

Все 48 мобильных вышек, которые были установлены в Псковской области в прошлом году, уже подключены к мобильной связи. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в соцсети «ВКонтакте»

По его словам, работы по установке базовых станций завершены на 3 месяца раньше запланированного срока, они запущены в опытную эксплуатацию. Все разрешения на использования частот также получены.

«Это результат нашей общей слаженной командной работы при поддержке федеральных коллег. Искренне благодарю председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, Минпромторг, Минцифры России за поддержку в этом жизненно важном вопросе. В этом году установим еще 25 вышек мобильной связи в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" и за счет бюджета Псковской области. Это позволит обеспечить связью 90% жителей области. Работаем на результат!» - отметил глава региона.