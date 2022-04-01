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Общество

Более 16 тысяч псковских пенсионеров получат прибавку в апреле

01.04.2022 13:45|ПсковКомментариев: 0

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, увеличили на 8,6% с 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Пенсионного фонда России по региону.

Размер таких пенсий ежегодно увеличивается 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В этом году индексация была запланирована на уровне 7,7%, как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год. С учетом принятых решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии индексируются также на 8,6%. Повышение коснется более 16,6 тысяч пенсионеров региона.

«Индексация пенсий произведена получателям пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которые назначаются военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", гражданам, пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев, - рассказала управляющая региональным отделением ПФР Наталья Мельникова. - Повышение также коснется и получателей социальных пенсий».

Она уточнила, что социальные пенсии назначаются по старости, если у человека нет страхового стажа и пенсионных коэффициентов или их недостаточно для назначения страховой пенсии. Например, если человек официально нигде не работал или работал очень мало. Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже, чем страховые. На социальную пенсию также имеют право инвалиды I, II и III групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны.

Наталья Мельникова отметила, что специалисты отделения ПФР перерасчет уже произвели и сформировали доставочные документы на апрель в новом размере.

В результате апрельской индексации социальные пенсии в среднем увеличатся на 789,9 рубля и составят 9 949,55 рубля. Пенсия для инвалидов Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 1 285,45 рубля и составит 37 134,17 рубля. Пенсия для участников Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 1 211,33 рубля и составит 43 430,18 рубля.

Пенсии инвалидов с детства в среднем вырастут на 893,71 рубля и составят 11 285,75 рубля. Пенсии детей-инвалидов вырастут на 1196,44 рубля и теперь составят 15 108,54 рубля.

При этом размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм – в зависимости от конкретного размера пенсии пенсионера. Кроме того, социальные пенсии индексируются независимо от того, работают пенсионеры или нет.

Теги: #пенсии #пенсионный фонд #индексация
Источник: Псковская Лента Новостей
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