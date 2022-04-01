Общество

Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства

Участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты граждан и организаций писем якобы от имени Роскомнадзора. Подобные письма содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения, сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Письменные ответы Роскомнадзор направляет гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом», - отметили в ведомстве.

Открытие подозрительных писем или файлов-вложений может предоставить злоумышленникам удаленный доступ к устройствам пользователей и содержащимся на них данным, добавили в Роскомнадзоре.