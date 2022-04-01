Общество

Неоплаченные вовремя штрафы могут увеличиться в два раза, напомнили псковичам

Административный штраф обязаны заплатить жители Псковской области в течение 60 дней с момента постановления дела о нарушении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Несоблюдение этого требования в соответствии со статьей 20.25 кодекса РФ влечет наложение двукратного штрафа или арест на срок до 15 суток. Кроме того, для владельцев гражданского оружия привлечение по данной статье является основанием для аннулирования разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия с их последующим изъятием.

Получить информацию о неоплаченных административных штрафах в сферах государственного контроля за оборотом оружия, за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью можно по будням по телефону группы исполнения административного законодательства регионального управления Росгвардии: (8112) 73-41-12.