Общество

Учителей и учеников псковской гимназии наградили за помощь детям

Псковское областное отделение Российского детского фонда наградило коллектив учителей, родителей и учеников Псковской инженерно-лингвистической гимназии дипломом «Волонтер года 2021». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, звание присудили за выдающиеся заслуги в оказании помощи детям региона.

Фото здесь и далее: Рождественская ярмарка ПИЛГ / «ВКонтакте»

На протяжении многих лет дважды в год гимназия проводит сбор средств для подопечных Псковского детского фонда. Перед сбором организаторы получают информацию от фонда о том, кто сейчас нуждается в поддержке, например, чтобы оплатить лечение, приобрести необходимые лекарства или оборудование и многое другое.

Весной в гимназии проводится акция «Фримаркет», в рамках которой школьники покупают друг у друга принесенные из дома вещи. Это может быть одежда и обувь, цветы в горшках, рассада, декоративные изделия, книги или игрушки. В 2021 году «Фримаркет» прошел в седьмой раз и собрал более 250 тысяч рублей. На эти средства оказали помощь четырем подопечным Псковского детского фонда. В этом году его планируют провести 29 апреля.

Одиннадцать лет подряд в гимназии проводится благотворительная рождественская ярмарка. На ней продают рождественские сувениры, сделанные руками школьников. В 2021 году удалось собрать более 500 тысяч рублей. Средства направили на оказание помощи шестерым подопечным Псковского областного отделения российского детского фонда. Каждому из них учреждение помогает не первый год.

«Дело, которое мы делаем уже одиннадцать лет, действительно, очень нужное. Помогать не так уж и трудно, если мы беремся за дело вместе и дружно», - отметила один из организаторов мероприятий, учитель английского и шведского языков Псковской инженерно-лингвистической гимназии Мария Кузнецова.