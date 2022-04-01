На борьбу с борщевиком в Пскове направят более 2 млн рублей

Администрация Пскова заказала выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского на территории областного центра. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.
Обработка территорий, пораженных борщевиком Сосновского, должна вестись механическими, химическими методами и (или) комбинированными, чередуя механическую и химическую обработку.
Основные задачи при выполнении работ:
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 325 тысяч рублей.
Подрядную организацию выберут 11 апреля. Сроки выполнения работ — не ранее 15 апреля по 15 октября.