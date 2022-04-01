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Общество

На борьбу с борщевиком в Пскове направят более 2 млн рублей

01.04.2022 15:58|ПсковКомментариев: 0

Администрация Пскова заказала выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского на территории областного центра. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Обработка территорий, пораженных борщевиком Сосновского, должна вестись механическими, химическими методами и (или) комбинированными, чередуя механическую и химическую обработку.

Основные задачи при выполнении работ:

  • снижение количества случаев травматизма среди населения, возникающего вследствие контакта с борщевиком Сосновского;
  • улучшение качества состояния земель путем комплексной обработки земельных участков механическим, химическим и комбинированным методами для предотвращения распространения борщевика Сосновского.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 325 тысяч рублей.

Подрядную организацию выберут 11 апреля. Сроки выполнения работ — не ранее 15 апреля по 15 октября.

Теги: #псков #борщевик
Источник: Псковская Лента Новостей
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