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Общество

На борьбу с борщевиком в Пскове направят более 2 млн рублей

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Администрация Пскова заказала выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского на территории областного центра. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок. Обработка территорий, пораженных борщевиком Сосновского, должна вестись механическими, химическими методами и (или) комбинированными, чередуя механическую и химическую обработку. Основные задачи при выполнении работ: снижение количества случаев травматизма среди населения, возникающего вследствие контакта с борщевиком Сосновского;

улучшение качества состояния земель путем комплексной обработки земельных участков механическим, химическим и комбинированным методами для предотвращения распространения борщевика Сосновского. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 325 тысяч рублей. Смотрите также Борщевиковый набор Подрядную организацию выберут 11 апреля. Сроки выполнения работ — не ранее 15 апреля по 15 октября. Смотрите также Минсельхоз рассмотрит инициативу псковских депутатов по борьбе с борщевиком