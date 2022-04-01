Общество

Итоги работы подвели в псковском отделении Российского военно-исторического общества

Общее собрание Псковского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» прошло в Псковской областной научной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 1 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На мероприятии подводили итоги деятельности регионального отделения в 2021-2022 году. О проделанной работе отчитался председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Серавин. Отчет был принят.

Кроме того, в ходе собрания за содействие в строительстве монумента «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района наградили председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова, ему вручили награду Российского военно-исторического общества - медаль «800 лет со дня рождения князя Александра Невского».

После на мероприятии выбрали делегата на внеочередной съезд Российского военно-исторического общества, который пройдет в Москве 26 апреля. Им единогласно избрали Александра Серавина.

Также в ходе собрания были вручены членские билеты Российского военно-исторического общества и значки регионального отделения.