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Общество

«Дабришутинг»: Единоличество, бизнес и Чехов. ВИДЕО

01.04.2022 18:50|Псков

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дабришутинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 1 апреля. Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Поэт, журналист, настоящий сноб Дина Дабришюте, как всегда, выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказывает на частоте 102.6 FM свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Новая старая система управления Псковом: взгляд обывателя.

  • Бизнес и ничего личного: доступность товаров первой необходимости.

  • Дачный Чехов и неудачное время: о премьере Псковского театра драмы.

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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