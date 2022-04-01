Общество

День единения народов России и Белоруссии отметили на Кургане Дружбы

Ежегодное торжественное мероприятие, посвященное Дню единения народов России и Республики Беларусь, прошло на Кургане Дружбы в Себежском районе сегодня, 2 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: страница Армена Мнацаканяна в социальной сети «ВКонтакте»

На месте стыка государственных границ прошла встреча делегаций двух дружественных стран. Делегацию от Псковской области возглавил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия», помощник сенатора Российской Федерации от области Андрея Турчака Армен Мнацаканян. Также в нее вошли глава Островского района Дмитрий Быстров, глава Себежского района Леонид Курсенков и другие официальные лица.

В составе белорусской делегации псковичей приветствовал экс-депутат Псковского областного Собрания Александр Христофоров. Также с белорусской стороны на встречу приехали представители городов Полоцк, Новополоцк, Витебск и другие. Кроме того, в составе обеих делегаций были члены патриотических молодежных организаций.

На Кургане Дружбы прошел торжественный митинг и возложение цветов к памятнику комсомольцам-подпольщикам деревни Прошки и памятнику Марии Пынто. Армен Мнацаканян поприветствовал собравшихся от лица председателя Псковского областного Собрания Александра Котова.

«В условиях санкций мы можем и должны сплотиться еще больше, чтобы помочь экономикам наших стран развиваться. Мы всегда дружно жили и плодотворно сотрудничали. Надеюсь, дальше мы будем только укреплять сотрудничество с нашими добрыми белорусскими соседями», - выступил Армен Мнацаканян.

Своими впечатлении о мероприятии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделился Дмитрий Быстров. «Курган Дружбы для наших стран десятилетиями служит площадкой для встреч ветеранов Великой Отечественной войны. Свидетелей того времени остается все меньше, и очень важно, что сегодня вместе с нами здесь много молодежи. А значит память о военных событиях того времени и истинные факты истории наших стран живут и продолжают передаваться из поколения в поколение», - подчеркнул он.

Фото здесь и далее: страница Дмитрия Быстрова в социальной сети «ВКонтакте»

Участники встречи отметили, что благодаря ослаблению ограничений, связанных с распространением коронавируса, мероприятие удалось провести в очно. Делегации выразили надежду на то, что в таком формате День единения народов России и Белоруссии смогут отмечать и в дальнейшем.

Напомним, в 1959 году на границе союзных социалистических республик: России, Белоруссии и Латвии был насыпан Курган Дружбы как символ мужества и героизма партизан трех народов, которые бок о бок сражались во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Земля была взята с тех мест, где погибли или имеются захоронения бойцов и партизан Советской Красной Армии