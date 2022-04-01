Общество

Коллективу опочецкого центра соцобслуживания предложили вступить в профсоюз

Встреча с трудовым коллективом центра социального обслуживания Опочецкого района состоялась 1 апреля. На ней, в том числе, обсудили возможность создания в учреждении первичной профсоюзной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Фото здесь и далее: Псковский профсоюз работников ГУ и ОО РФ

Председатель областной организации Татьяна Победова рассказала коллективу центра о деятельности организации профсоюза, а также о предстоящем заключении регионального соглашения между Псковской областной организацией и комитетом по социальной защите Псковской области.

Советник Псковского облсовпрофа Надежда Патрхаль поделилась преимуществами для членов профсоюза и о проводимой работе профобъединения в регионе.