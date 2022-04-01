Общество

День геолога отмечается 3 апреля

Традиционно День геолога отмечается в ряде стран постсоветского пространства ежегодно в первое воскресенье апреля.

Как пишет Calend.ru, этот профессиональный праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Начало апреля было выбрано потому, что это период окончания зимних холодов и схода снега, когда у специалистов отрасли начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям.

Инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком А. Л. Яншиным. А поводом для обращения послужило открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Геологией называют науку о строении Земли и истории ее развития. Основными объектами исследования являются горные породы, в которых запечатлена и прослеживается геологическая летопись Земли. Также геология изучает современные физические процессы и механизмы, действующие на поверхности планеты и в ее недрах. Изучение различных процессов позволяет понять, каким образом происходило развитие планеты Земля в прошлом.

В России первым государственным поисково-разведочным учреждением стал Приказ рудокопных дел, созданный Петром I в 1700 году. Через 20 лет он был преобразован в Берг-коллегию, а в 1807 году она была реорганизована в Горный департамент. В 1882 году был создан Геологический комитет, ставший главным государственным геологическим учреждением Российской империи.

Бурное развитие в СССР геологическое дело получило после Октябрьской революции 1917 года и установления советской власти, когда шло освоение новых территорий и поиск новых месторождений полезных ископаемых и других недр. В 1946 году на базе Центрального управления промышленных разведок и Геологического комитета было создано Министерство геологии СССР, в системе которого были сосредоточенны и усиленно развивались все геологосъемочные и поисково-разведочные работы, проводимые в стране.

Сегодня День геолога отмечается практически во всех геологических и добывающих организациях России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины. Помимо геологов его считают своим профессиональным праздником люди всех профессий, связанных с поиском и добычей полезных ископаемых.