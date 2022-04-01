Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Электронные квитанции
о рынке недвижимости
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
курс на отдых
Тверские управленцы
Господин Рейтингомер
Образование По-смоленски
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Сэкономить на бумаге призвал «Псковэнергосбыт»
сравниваем цены на продукты
кино без Голливуда
 
 
 
ещё Общество 01.04.2022 15:190 Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области в 2021 году 03.04.2022 14:200 На службу в подразделения дознания приглашает псковичей полиция 03.04.2022 14:000 Более 10 некоммерческих организаций презентовали в Пскове 03.04.2022 13:001 Большинство россиян не боятся новой волны COVID-19 - опрос 03.04.2022 12:200 О штрафах за незаконное трудоустройство иностранцев напомнили псковичам 03.04.2022 12:140 Еще 83 жителя Псковской области заразились COVID-19, двое скончались
 
 
 
Самое популярное 27.03.2022 11:450 Михаил Ведерников сообщил о похоронах пяти военнослужащих из Псковской области 28.03.2022 17:164 Бывший псковский следователь объявлен в розыск 30.03.2022 08:530 Пропавшую в ноябре псковичку нашли мертвой 01.04.2022 22:280 Состоялись похороны пяти военнослужащих из Псковской области 30.03.2022 16:4815 Усекновение главы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На службу в подразделения дознания приглашает псковичей полиция

03.04.2022 14:20|ПсковКомментариев: 0

Псковская полиция приглашает кандидатов на службу в подразделения дознания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На должности дознавателей требуются граждане в возрасте до 40 лет, не судимые, имеющие высшее юридическое образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Заработная плата - от 35 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск - от 40 календарных дней.

Граждане, принятые на службу, а также члены их семей, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках, застрахованы государством. В городе Великие Луки сотрудникам предоставляются служебные квартиры.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 48, кабинет №143 или по телефону: 8 (8112) 59-22-92 (Отдел организации дознания УМВД России по Псковской области).

Теги: #работа #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас курс рубля по отношению к доллару/евро? Следите за курсом?
В опросе приняло участие 437 человек
03.04.2022, 14:500 Песков объяснил решение продавать газ за рубли 03.04.2022, 14:200 На службу в подразделения дознания приглашает псковичей полиция 03.04.2022, 14:000 Более 10 некоммерческих организаций презентовали в Пскове 03.04.2022, 13:400 Произведения Баха и Шопена прозвучат в Великих Луках
03.04.2022, 13:201 Жительницу Великолукского района накажут за фиктивную прописку белоруски 03.04.2022, 13:001 Большинство россиян не боятся новой волны COVID-19 - опрос 03.04.2022, 12:400 Пушкинский заповедник закроют на санитарное обслуживание 03.04.2022, 12:200 О штрафах за незаконное трудоустройство иностранцев напомнили псковичам
03.04.2022, 12:140 Еще 83 жителя Псковской области заразились COVID-19, двое скончались 03.04.2022, 12:000 Почти три года псковская полиция разыскивает бездомного мужчину 03.04.2022, 11:400 Первенство СЗФО по боксу организуют в Великих Луках 03.04.2022, 11:200 Выставка о космосе и одиночестве откроется в Псковском районе
03.04.2022, 11:000 Туманность Орел запечатлел псковский астроном-любитель 03.04.2022, 10:400 В псковском МЧС назвали эффективное средство для обнаружения возгораний 03.04.2022, 10:200 Мастер-класс по воркауту в Невеле посетили около 40 человек 03.04.2022, 10:002 Псковичку задержали за кражу более 10 упаковок красной рыбы
03.04.2022, 09:400 День геолога отмечается 3 апреля 03.04.2022, 09:200 Поучаствовать в конкурсе стихотворений о Великой Отечественной войне предлагают псковичам 03.04.2022, 09:000 В Казахстане сообщили о предотвращении покушения на президента 03.04.2022, 00:0213 Губернатор прокомментировал смену названия администрации Псковской области
02.04.2022, 23:411 Петербургские студенты посетили Гремячую гору перед разработкой проектов ее сохранения 02.04.2022, 23:360 Режим работы общепита в Псковской области планируют скорректировать 02.04.2022, 23:310 Михаил Ведерников объяснил необходимость менять систему управления Псковом 02.04.2022, 22:000 Псковичи могут проголосовать за рисунки земляков на конкурсе
02.04.2022, 21:460 Песков рассказал о врагах государства среди покинувших Россию 02.04.2022, 21:350 Эндокринолог назвал вредные и полезные продукты для больных диабетом 02.04.2022, 21:130 Карельская биеннале изобразительного искусства пройдет в Пскове 02.04.2022, 20:520 Пожар в одном из гаражей Пскова тушили 16 человек
02.04.2022, 20:510 Коллективу опочецкого центра соцобслуживания предложили вступить в профсоюз 02.04.2022, 20:300 После драки на «Оскаре» актер Уилл Смит решил уйти из академии киноискусств 02.04.2022, 20:090 Полярное сияние сфотографировал пскович над печорским храмом 02.04.2022, 19:470 Дзюдоисты «Бригантины» завоевали более десяти медалей в Великих Луках
02.04.2022, 19:250 Литва первой из стран отказалась от российского газа 02.04.2022, 19:040 Михаил Ведерников поздравил мусульман с началом Рамадана 02.04.2022, 18:420 Псковские профсоюзы закрыли международную выставку в Белоруссии 02.04.2022, 18:200 Фальшивую купюру нашли в выручке одного из псковских магазинов
02.04.2022, 17:592 Продажи в рамках туристического кешбэка в РФ закроют досрочно из-за высокого спроса 02.04.2022, 17:350 День единения народов России и Белоруссии отметили на Кургане Дружбы 02.04.2022, 17:130 Сказки Андерсена в иллюстрациях Бориса Диодорова представлены на выставке «Михайловского» 02.04.2022, 16:510 Генеральный директор «Яндекса» в России покинула должность
02.04.2022, 16:300 Выставка памяти Всеволода Смирнова открылась в звоннице псковской церкви 02.04.2022, 16:090 Пскович побоялся стать заемщиком и лишился более 100 тысяч рублей 02.04.2022, 15:470 Минцифры может снизить порог по льготной ипотеке для некоторых специалистов 02.04.2022, 15:260 В суд направили дело о краже денег при строительстве перинатальных центров в Пскове, Гатчине и Петрозаводске
02.04.2022, 15:065 Интерактив: Копи на бумажку 02.04.2022, 14:450 День без осадков ожидается в Псковской области 3 апреля 02.04.2022, 14:230 В России полностью обновят систему дополнительного образования детей 02.04.2022, 14:040 Фотофакт: В Псковском районе начался пал травы
02.04.2022, 13:440 Шесть взрывоопасных снарядов нашли под Псковом 02.04.2022, 13:249 Опубликован список мест в Пскове, где кофе в свою кружку можно купить со скидкой 02.04.2022, 13:051 Телепрограмма о худруке псковского драмтеатра вышла в эфир 02.04.2022, 12:460 Выбирая Россию: беженка из Донбасса рассказала о переезде в Псков
02.04.2022, 12:261 За сутки в Псковской области выявили более 90 случаев заражения коронавирусом 02.04.2022, 12:120 Мужчину в Пскове задержали за кражу продуктов 02.04.2022, 11:520 Шаровое звездное скопление и галактика Сигара попали на снимки псковичей 02.04.2022, 11:320 «Фольксваген» сгорел в Великолукском районе
02.04.2022, 11:130 Коронавирус унес жизни еще четырех человек в Псковской области 02.04.2022, 10:590 Пропавшего в феврале мужчину разыскивают в Пскове 02.04.2022, 10:401 Эксперт предложила альтернативные способы оплаты онлайн при заблокированной карте 02.04.2022, 10:180 Прием заявлений на обучение в новом великолукском лицее начнется в апреле
02.04.2022, 09:580 День распространения информации о проблеме аутизма отмечают 2 апреля 02.04.2022, 09:380 Исполнилось 100 лет со дня рождения псковского кузнеца Всеволода Смирнова 02.04.2022, 09:200 Псковские фермеры получат по 100 тысяч рублей за каждую купленную корову 02.04.2022, 09:0011 Пять общественных туалетов откроют в Пскове с 1 мая
02.04.2022, 00:321 Умерла звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи» Александра Яковлева 02.04.2022, 00:140 Михаил Ведерников: Двойные стандарты стали правилом для европейских политиков 01.04.2022, 22:538 В Кремле рассказали о плане укрепления западных границ 01.04.2022, 22:380 Ремонт дорог и благоустройство в Пскове: планы на 2022 год. ИНФОГРАФИКА
01.04.2022, 22:280 Состоялись похороны пяти военнослужащих из Псковской области 01.04.2022, 21:567 Ингеборга Дапкунайте уехала из России 01.04.2022, 21:525 Михаил Ведерников сообщил о строящемся для Псковской области пассажирском судне 01.04.2022, 21:320 Стратегию развития активного долголетия в регионах обсудили в Совете Федерации
01.04.2022, 20:582 Франция прекращает поставки шампанского в Россию 01.04.2022, 20:300 Общественную территорию планируют благоустроить в псковской деревне Соловьи 01.04.2022, 20:041 Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19 01.04.2022, 19:386 Минпромторг: В России решена проблема дефицита бумаги
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru