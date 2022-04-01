Общество

Псковские зоозащитники спасли кошку с оторванной лапой

Псковские зоозащитники спасли кошку с оторванной лапой. Запись об этом размещена в группе «Зоозащита. Им нужна помощь. Город Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Зоозащита. Им нужна помощь. Город Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«Знакомьтесь - Мисти. Кошечка, которую нашли в подъезде с оторванной лапкой. Огромное спасибо Дарье Баскаковой - она отвезла кошку в клинику, оплатила операцию и 3 дня стационара. Но куда дальше? Кошку после ампутации лапки невозможно выпустить обратно в подъезд, поэтому Мисти у нас», - говорится в сообщении.

Зоозащитники также отметили, что параллельно кошке был поставлен диагноз - панлейкопения, однако никаких признаков этого заболевания (кроме естественного расстройства пищеварения после голода) нет. Сейчас кошку изолировали, лечат и обрабатывают.

Помимо этого, к волонтерам попала кошка с улицы Вокзальной Кира. «Однозначно домашняя. Две недели сидела то у одного дома, то у другого, мерзла, тряслась. Она оказалась стерилизованной. Сейчас спит, и большего счастья, кроме как опять оказаться в тепле, у нее нет. Эту кошку после всех обработок можно забирать домой», - добавили зоозащитники.

Приют «Лесопилка» находится на улице Новгородской, 7.