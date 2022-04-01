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Общество

Пункт вакцинации в великолукском ТЦ завершает работу

03.04.2022 18:55|ПсковКомментариев: 0

Пункт вакцинации в торговом центре «Рубин» в Великих Луках завершает работу с 4 апреля. Об этом этом сообщается в группе ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Великолукская межрайонная больница» в социальной сети «ВКонтакте»

Пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции все желающие по-прежнему могут, обратившись в поликлинику по месту жительства или в мобильный пункт вакцинации в ТЦ «Апельсин».

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:
- через портал госуслуг;
- по единому телефону колл-центра – 122;
- через регистратуру поликлиник по телефону:
поликлиника №1 8(81153)7-88-99,
поликлиника №2 8(81153)9-19-80,
поликлиника №3 8(81153)7-28-62,
филиал «Куньинский» 8(81149)2-14-01.

Теги: #великие луки #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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