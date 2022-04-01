Общество

Пункт вакцинации в великолукском ТЦ завершает работу

Пункт вакцинации в торговом центре «Рубин» в Великих Луках завершает работу с 4 апреля. Об этом этом сообщается в группе ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Великолукская межрайонная больница» в социальной сети «ВКонтакте»

Пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции все желающие по-прежнему могут, обратившись в поликлинику по месту жительства или в мобильный пункт вакцинации в ТЦ «Апельсин».

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

- через портал госуслуг;

- по единому телефону колл-центра – 122;

- через регистратуру поликлиник по телефону:

поликлиника №1 8(81153)7-88-99,

поликлиника №2 8(81153)9-19-80,

поликлиника №3 8(81153)7-28-62,

филиал «Куньинский» 8(81149)2-14-01.