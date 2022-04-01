Общество

В Пскове планируют запустить прямой авиамаршрут до Минска

Администрация региона заинтересована в запуске прямого авиамаршрута Псков - Минск. Об этом в комментариях под публикацией губернатора Михаила Ведерникова сообщил представитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Подписчик поинтересовался у главы региона, будет ли запущено прямое авиасообщение из Пскова до столицы Белоруссии.

«Администрация Псковской области заинтересована в запуске международного авиамаршрута Псков - Минск. В настоящее время вопрос прорабатывается, назвать точные сроки не представляется возможным», - ответили в комитете по транспорту.