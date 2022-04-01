Общество

Умер поэт и ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванов

Вчера, 2 апреля, умер поэт, член Союза писателей России, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Николай Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России

Прощание с Николаем Ивановым состоится 4 апреля, в 14.00 по адресу: город Великие Луки, улица Ставского, 70, ритуальный зал.

Николай Иванович родился 4 декабря 1926 года в деревне Дубровка Торопецкого района Тверской области. В 1934 году его семья переехала в город Торопец. Там Николай Иванов и пошел в школу. Увлечениями были рисование и сочинение стихотворений. Первые стихи были опубликованы в местной газете «Октябрь», когда Николай Иванов учился в четвертом классе. Позже продолжал писать стихи и рассказы, которые печатала школьная стенгазета.

До начала Великой Отечественной войны окончил семь классов. Четыре месяца был в немецкой оккупации. После освобождения города, в 1942 году, пошел работать в МТС (машинно-тракторную станцию). Там впервые встретился с комсомольским работником, а в последующие годы известным писателем Иваном Васильевым.

В 1943 году ушел на фронт. Участвовал в боях в Румынии, Югославии, Венгрии. За форсирование Дуная награжден медалью «За отвагу». Под Будапештом был дважды ранен. В 1945 году вернулся в Торопец. Работал трактористом. Был направлен в школу механизации, где получил профессию механика МТС. Заочно окончил Московский техникум трудовых резервов и в 1954 году был направлен в новое училище в город Великие Луки на преподавательскую работу. Это училище носит сейчас имя Александра Матросова - профессиональный лицей №8.

Поступил и успешно окончил художественно-графический факультет Ленинградского пединститута имени Герцена, специальность «художник-педагог». Стихи продолжал писать все годы, особенно вернувшись с фронта. Публиковала стихи местная пресса, а также «Комсомольская правда».

В 1962 году был переведен на работу в школу-интернат №5 в качестве учителя рисования и черчения, также вел уроки труда. С 1998 года стали выходить сборники стихов: «Вечеря любви», «Зимняя радуга», «Цвета побежалости», «Вехи войны», «Плоды Духа» (издан за рубежом), «Бег за счастьем» (2008). Участвовал в сборниках и альманахах. Награжден орденами и медалями: почетный работник Октябрьской железной дороги, почетный работник общего образования России.