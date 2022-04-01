Общество

Новоржевцы присоединились к акции «10 000 шагов к жизни»

Новоржевцы присоединились к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» сегодня, 3 апреля. Об этом сообщает газета «Земля Новоржевская».

Жители города собрались на площади Победы, чтобы оттуда начать свой маршрут в 10 000 шагов.

Всех участников акции приветствовала консультант отдела по культуре, спорту и молодежной политике Людмила Иванова. «Движение - это жизнь, и эта акция направлена на то, чтобы повысить двигательную активность, ведь не секрет: всем нам не хватает движения. Ходьба - это самый доступный и малозатратный вид спорта. Многие новоржевцы занимаются ею регулярно, это радует. Я желаю вам всем здоровья и успехов», - сказала она.

От площади Победы участники акции направились к городскому стадиону и, пройдя по нему один круг, проследовали дальше по намеченному маршруту до деревни Булохово и обратно. В завершение мероприятия всем вручили сертификаты.

Акция была приурочена к Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля.