Общество

Синоптики прогнозируют на Северо-Западе 6-11 градусов тепла

6-11 градусов тепла ожидается на Северо-Западе России на этой неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

«По территории Северо-Запада будут смещаться атлантические циклоны, так что здесь время от времени будут идти дожди, переходящие в снег. В первые дни столбики термометров на юге региона покажут +2…+7 градусов, затем воздух прогреется до 6-11 градусов», - говорится в сообщении.

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Ранее со ссылкой на Псковский гидрометцентр сообщалось, что в течение месяца в Псковской области преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в диапазоне от +6 до +11 градусов, в отдельные дни - от +13 до +18 градусов. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах от -1 до +4 градусов, но в отдельные ночи при прояснениях температура воздуха может понижаться до -1…-6 градусов.