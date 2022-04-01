Общество

Как формат работы влияет на настроение сотрудников, показало исследование

Как формат работы влияет на настроение сотрудников, показало исследование экспертов сервиса по поиску работы hh.ru. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Служба исследований hh.ru и сервис подбора психологов «Alter» провели опрос среди работающих жителей СЗФО и выяснили, в каком эмоциональном состоянии они находятся, а также насколько формат работы сказывается на психологическом фоне людей.

Изображения здесь и далее: служба исследований hh.ru

«Формат работы немаловажен для настроения работников. В ходе опроса самые высокие оценки (4–5 бала) ставили в большинстве своем респонденты на фрилансе – именно эти работники чувствуют себя более эмоционально стабильными и счастливыми», - отметили в компании.

На втором месте по доле счастливых стоят работники, трудящиеся в гибридном формате (частично удаленно, частично на территории работодателя) – 35%. На третьем месте – удаленщики (29% респондентов с хорошим настроением). Аутсайдерами оказались респонденты, которые вынуждены ежедневно посещать офис или производственную площадку: лишь 26% довольных жизнью, а также 46% находящихся в плохом настроении и с негативными эмоциями.

С точки зрения географии опрос также дал интересные данные: почти каждый второй (49%) опрошенный в Петербурге поставил своему эмоциональному состоянию низшую оценку (1–2 бала по 5-бальной шкале) и лишь 27% петербуржцев указали на хорошее настроение и эмоции. Это достаточно низкий показатель в сравнении с другими регионами СЗФО – 35% счастливых респондентов на Северо-Западе, а также в сравнении с данными других россиян – 30%.

В разрезе профессиональных областей самое низкое эмоциональное состояние отмечают представители сферы искусства и масс-медиа (69%), бухгалтеры (50%), а также банковские работники (46%), юристы (51%). С другой стороны, чаще позитивном состоянии говорили представители автобизнеса, закупок, а также рабочий персонал.