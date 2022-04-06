Общество

В Госдуме обсудят право частичного обналичивания маткапитала всем семьям

В России намерены позволить выдавать наличными до 5% материнского капитала всем семьям, имеющим на него право, вне зависимости от дохода. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на одного из разработчиков законопроекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую, документ планируется внести в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию.

Согласно пояснительной записке к проекту, «средства пойдут на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд». Их перечень предлагается утвердить правительству, сказано в документе.

В нем также отмечается, что компенсация будет выплачиваться только тем семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений. Предполагается выдавать деньги однократно, уточнила Буцкая.

На использование маткапитала выдается специальный сертификат. Средства можно направить на покупку жилья и ипотеку, обучение детей, социальную адаптацию, интеграцию в общество детей-инвалидов и накопительную пенсию матери.

Кроме того, семьи с низкими доходами могут получать из средств капитала ежемесячную выплату в размере регионального детского прожиточного минимума. По данным Пенсионного фонда, большая часть людей использует средства на улучшение жилищных условий.