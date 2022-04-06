Общество

Почти 20 тысяч человек в Псковской области получают пенсии по инвалидности

Сейчас пенсии по инвалидности в Псковской области получают более 19 тысяч человек. Все такие пенсии, а также социальные доплаты к ним назначает Пенсионный фонд в проактивном (беззаявительном) режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР.

Все необходимые сведения органы Пенсионного фонда получают самостоятельно в ходе межведомственного взаимодействия. При установлении человеку группы инвалидности МСЭ вносит об этом информацию в Федеральный реестр инвалидов. Пенсионный фонд на основе этих данных в течение пяти рабочих дней со дня получения сведения принимает решение о назначении пенсии. Таким образом, гражданину не нужно писать заявление об установлении пенсии. Она назначается в беззаявительном порядке.

Кроме того, с 2022 года страховые пенсии по старости также могут быть назначены в автоматическом режиме тем гражданам, которые обратились с заявлением о ее назначении в форме электронного документа через единый портал госуслуг, приложив к нему свое согласие на назначение пенсии в таком упрощенном порядке, заметили в ПФР.

Основанием для назначения пенсии станут сведения индивидуального (персонифицированного) учета и иные сведения, поступившие из федеральных государственных информационных систем.

В ПФР обратили внимание, что для назначения страховой пенсии по старости необходимо достичь общеустановленного пенсионного возраста, иметь необходимый стаж работы и определенную величину индивидуального пенсионного коэффициента. В 2022 году эти показатели таковы — не менее 13 лет стажа и 23,4 пенсионных коэффициента. В текущем году страховые пенсии будут назначаться женщинам в возрасте 56,5 лет и мужчинам в возрасте 61,5 года.