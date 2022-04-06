Общество

Каждый второй пскович одобряет введение сокращенной рабочей недели - опрос

Идею четырехдневной рабочей недели поддерживают 50% псковичей, но в подавляющем большинстве компаний ее даже не рассматривают. Об этом сообщают данные последнего опроса онлайн-сервиса SuperJob.

Заместитель главы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков предложил сократить рабочую неделю с 5 до 4 дней: по его мнению, это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.

Однако в подавляющем большинстве псковских компаний (89%) такая возможность даже не обсуждалась, а еще в 8% организаций сочли четырехдневную рабочую неделю недопустимой. Судя по комментариям, пока бизнес не видит необходимости в сокращении продолжительности рабочего времени. Лишь 1% работодателей уже решил ввести четырехдневную рабочую неделю, а еще 4% обсуждали это и допустили применение такой меры в случае необходимости.

В целом в разгар пандемии, в феврале 2021 года, компаний по стране, внедривших сокращенную рабочую неделю, было больше — 4%.

Поддерживают идею введения четырехдневки сегодня 50% псковичей. Каждый третий (34%) выступает против сокращения рабочей недели, аргументируя свою позицию вероятным снижением доходов. При этом сторонниками идеи чаще выступают опрошенные в возрасте до 34 лет (54%) и псковичи с доходом от 50 до 80 тысяч рублей (56%).

Опрос псковичей, работающих в режиме пятидневной рабочей недели, показал, что 65% из них убеждены, что за 4 рабочих дня вполне справятся со своим объемом работы. Каждый четвертый (25%) не сможет этого сделать. Псковичи до 34 лет чаще других уверены в своих силах: среди них о готовности выполнить пятидневный объем работы за 4 дня сообщает 76%. Тех, кто не решит всех поставленных на неделю задач за 4 дня, больше всего среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (29%).