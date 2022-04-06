Общество

Торжественное открытие нового магазина BeFree состоялось в Пскове

Торжественное открытие нового магазина BeFree состоялось в псковском торгово-развлекательном центре «Акваполис» сегодня, 7 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в группе компаний «Луг».

Фото и видео здесь и далее: группа компаний «Луг»

«BeFree - это не просто бренд, это бэнд! Мы создаем нашу одежду для таких же, как мы – друзей, мечтателей и искателей приключений. Для тех, кто хочет объехать весь мир с широко открытыми глазами и сердцем. Для одержимых модников и для тех, кто не любит выделяться. Для тех, кто одинок, и для тех, кто влюблен. Для дерзких и смелых, для робких и серьезных, для тусовщиков и пати-мейкеров, для ботаников и студентов-отличников», - отметили в компании.





В ГК «Луг» подчеркнули: «Мы здесь, чтобы сделать моду легкой для всех».

Магазин BeFree находится на первом этаже торгово-развлекательного центра «Акваполис».