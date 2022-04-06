Общество

Почти 100 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

За сутки в Псковской области выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 107 862 раза, сообщает официальный телеграм-канал области.

Выздоровели от коронавируса в Псковской области 104 709 пациентов, из них 57 – за прошедшие сутки. Умерли от инфекции в регионе 1759 человек (+4).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 34087/23

Великие Луки – 16614/23

Бежаницкий район – 1381/0

Великолукский район – 2610/3

Гдовский район – 1899/0

Дедовичский район – 2782/4

Дновский район – 881/0

Красногородский район – 982/3

Куньинский район – 961/2

Локнянский район – 1043/2

Невельский район – 4927/2

Новоржевский район – 1145/1

Новосокольнический район – 3110/0

Опочецкий район – 3260/0

Островский район – 5143/0

Палкинский район – 1028/11

Печорский район – 2462/0

Плюсский район – 1701/0

Порховский район – 3778/14

Псковский район – 8693/2

Пустошкинский район – 1316/2

Пушкиногорский район – 1450/1

Пыталовский район – 1443/2

Себежский район – 2641/0

Стругокрасненский район – 1797/0

Усвятский район – 682/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.