Почти 100 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

За сутки в Псковской области выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 107 862 раза, сообщает официальный телеграм-канал области.
Выздоровели от коронавируса в Псковской области 104 709 пациентов, из них 57 – за прошедшие сутки. Умерли от инфекции в регионе 1759 человек (+4).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 34087/23
Великие Луки – 16614/23
Бежаницкий район – 1381/0
Великолукский район – 2610/3
Гдовский район – 1899/0
Дедовичский район – 2782/4
Дновский район – 881/0
Красногородский район – 982/3
Куньинский район – 961/2
Локнянский район – 1043/2
Невельский район – 4927/2
Новоржевский район – 1145/1
Новосокольнический район – 3110/0
Опочецкий район – 3260/0
Островский район – 5143/0
Палкинский район – 1028/11
Печорский район – 2462/0
Плюсский район – 1701/0
Порховский район – 3778/14
Псковский район – 8693/2
Пустошкинский район – 1316/2
Пушкиногорский район – 1450/1
Пыталовский район – 1443/2
Себежский район – 2641/0
Стругокрасненский район – 1797/0
Усвятский район – 682/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.