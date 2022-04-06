Алексей Севастьянов о конкурсе муниципальных служащих: Вижу, что подход у людей не «для галочки»

Подведены результаты первого этапа областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» - оценочные листы, определившие фамилии прошедших в следующий тур конкурсантов, утверждены на заседании конкурсной комиссии с участием председателя комитета по самоуправлению и местному самоуправлению Алексея Севастьянова. Возглавляет комиссию руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Побороться за звание лучшего муниципального служащего изъявили желание 23 человека: от сотрудников местных органов власти, замещающих высшие и главные должности, было подано 17 заявок, в конкурсной группе для ведущих, старших и младших специалистов поступило 6 заявок.
Каждый участник представил, анкету, характеристику, презентацию и конкурсную работу по одной из семи номинаций:
При оценке конкурсантов комиссия учитывала профессиональные достижения муниципального служащего, его вклад в процесс реализации органов местного самоуправления возложенных полномочий, количественные и качественные показатели эффективности служебной деятельности, а также уровень образования и стаж муниципальной службы.
«Мы рассмотрели 23 заявки, и я могу сказать, что 90% конкурсантов подошли с душой к подготовке своих работ. Порядка половины представили очень продуманные, глубоко проработанные конкурсные работы, затрагивающие жизненно важные вопросы для муниципалитетов», - оценил итоги первого этапа председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов. По словам депутата, его особенно порадовало, что муниципальные служащие предложили не единичное решение проблемы, а осмысленный план развития территорий.
Во второй этап конкурса прошли 17 муниципальных служащих. будут Предложенные финалистам задания взяты из практики – по каждому кейсу муниципальный служащий должен определить правильный алгоритм действий для решения поставленной задачи или проблемы. Победителями станут те, кто лучше других продемонстрирует знания законодательства и высокую профессиональную компетенцию.
Окончательные итоги будут подведены 15 и 18 апреля. Награждение состоится 21 апреля в День муниципального работника. Победители обеих конкурсных групп получат денежное вознаграждение: 100 тысяч рублей – за первое место, 60 тысяч – за второе и 40 тысяч рублей – за третье место. Впервые областной конкурс «Лучший муниципальный служащий» был проведен в 2021 году.