Общество

Псковский облсовпроф начал взаимодействие со всеми муниципалитетами региона

Все муниципальные образования Псковской области взаимодействуют с Псковским областным советом профессиональных союзов, заявил председатель регионального профобъединения Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«На сегодня с профсоюзами взаимодействуют все муниципальные образования региона. Можно сказать, что мы охватили всю географию. Работаем в постоянном контакте, рады любым инициативам и на все сигналы адекватно и своевременно реагируем. С социальном партнерстве настоящее и будущее профсоюзов», - сказал Игорь Иванов.

Вчера, 7 апреля в Гдове Псковский областной совет профсоюзов и администрация района подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.