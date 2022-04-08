Общество

Более 100 собак выпустили из Псковской области с начала года

Ветеринарные сопроводительные документы на вывоз 120 собак, 39 кошек и одной черепахи оформили сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в Псковской области за три месяца 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Животных вывозили в Латвию, Литву, Эстонию, Австрию, Бельгию, Венгрию, Данию, Германию, Италию, Израиль, Испанию, Норвегию, Великобританию, Швецию, Швейцарию, Францию, Польшу, Украину, Финляндию и Чехию.

Государственные инспекторы в ходе проведения ветеринарного контроля удостоверились, что ветеринарные сопроводительные документы были оформлены в соответствии с ветеринарными требованиями стран-импортеров, транспортировка животных осуществлялась с соблюдением всех необходимых мер, а здоровье животных не вызывало опасений.