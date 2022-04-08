Общество

Росгвардия предупредила дарителей оружия без разрешения об уголовной ответственности

Передача или дарение оружия в обход подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии влечет административную и уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Приобретение оружия без соответствующей лицензии незаконно. По закону даритель и одаряемый подают соответствующее заявление. Как правило, получение лицензии занимает около месяца. Такой же документ необходимо иметь и наследнику: оружие включают в состав наследства на общих основаниях, но получить его в руки можно только при наличии соответствующего разрешения, отметили в управлении Росгвардии.

Оформление дарения и наследование оружия необходимо оформлять в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.