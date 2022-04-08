Общество

Псковские курсанты попробовали этапировать осужденного в рамках учений

Учения «Итог – 2022» прошли в Псковском филиале академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

По легенде, осужденного переводили из исправительного учреждения Новгородской области в Псковскую. Для его конвоирования использовался спецавтомобиль «АЗ», оснащенный всем необходимым: системами видеонаблюдения и связи, сигнализацией и переговорным устройством. Курсанты доказали, что не только знают обо всех возможностях спецавтомобиля, но могут умело использовать их на практике.

«Курсанты выпускного курса отработали слаженность действий при выполнении задач по охране подозреваемых, обвиняемых и осужденных, убедив преподавателей в успешности освоения таких дисциплин, как "Правовое регулирование и организация надзора", "Инженерно-технические средства охраны и надзора", "Специальная техника", "Организация охраны", "Организация конвоирования"», – отметил начальник кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности филиала академии ФСИН России Андрей Щербаков.

«С поставленными задачами курсанты справились, показав свою готовность к практической деятельности», – добавил начальник отряда отдела воспитательной работы с осужденными ИК-4 УФСИН России по Псковской области Иван Колесников, который наряду с другими практическими работниками наблюдал за ходом учений.