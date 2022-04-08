Псковские курсанты попробовали этапировать осужденного в рамках учений

Учения «Итог – 2022» прошли в Псковском филиале академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России
По легенде, осужденного переводили из исправительного учреждения Новгородской области в Псковскую. Для его конвоирования использовался спецавтомобиль «АЗ», оснащенный всем необходимым: системами видеонаблюдения и связи, сигнализацией и переговорным устройством. Курсанты доказали, что не только знают обо всех возможностях спецавтомобиля, но могут умело использовать их на практике.
«С поставленными задачами курсанты справились, показав свою готовность к практической деятельности», – добавил начальник отряда отдела воспитательной работы с осужденными ИК-4 УФСИН России по Псковской области Иван Колесников, который наряду с другими практическими работниками наблюдал за ходом учений.