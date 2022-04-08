Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие программы – Константин Калиниченко и Алина Чернова.
Ключевые темы:
1. Война с фейками все больше напоминает паранойю
2. «Дело о стульях». Эпопея со стульями для Детской музыкальной школы №1 города Пскова закончилась предсказуемо: все молодцы, дети без стульев
3. Право на критику: уехавшие из России критикуют оставшихся и требуют, чтобы они сражались «за нашу и вашу свободу».