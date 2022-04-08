Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие программы – Константин Калиниченко и Алина Чернова.

Ключевые темы:

1. Война с фейками все больше напоминает паранойю

2. «Дело о стульях». Эпопея со стульями для Детской музыкальной школы №1 города Пскова закончилась предсказуемо: все молодцы, дети без стульев

3. Право на критику: уехавшие из России критикуют оставшихся и требуют, чтобы они сражались «за нашу и вашу свободу».