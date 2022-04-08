Общество

«Хайпожоры»: Паранойя в войне с фейками, «дело о стульях» и критика оставшихся в России. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 апреля. Ведущие программы – Константин Калиниченко и Алина Чернова.

Ключевые темы:

1. Война с фейками все больше напоминает паранойю

2. «Дело о стульях». Эпопея со стульями для Детской музыкальной школы №1 города Пскова закончилась предсказуемо: все молодцы, дети без стульев

3. Право на критику: уехавшие из России критикуют оставшихся и требуют, чтобы они сражались «за нашу и вашу свободу».