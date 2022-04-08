Общество

«Дом Советов»: Вера Емельянова о старых вызовах и новых угрозах для соцсферы Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 апреля. Гость студии — первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Тема обсуждения — старые вызовы и новые угрозы для социальной сферы региона в 2022 году.

Какой объем мероприятий планируется выполнить в этом году в рамках нацпроектов «Здоровье», «Образование» и «Демография»? Каковы планы областной администрации по модернизации первичного звена здравоохранения и модернизации социальной сферы приграничных районов Псковской области? Каково положение дел в части формирования коллективного иммунитета псковичей от коронавируса? В чем смысл переноса экзаменационных испытаний в школах на осень? На эти и многие другие вопросы в рамках эфира ответила Вера Емельянова.