Общество

Новую школу на улице Юбилейной в Пскове достроят до конца года

Новую школу на улице Юбилейной в Пскове достроят до конца года. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Идут работы по строительству школы в Пскове на улице Юбилейной. Темпы очень хорошие, эта школа свою строительную готовность должна показать уже к концу года», - сказала Вера Емельянова.

Она также напомнила, что новый лицей вскоре появится в Великих Луках. По ее словам, строительство этого учреждения находится на особом контроле. Встретить первых учеников лицей планирует 1 сентября.