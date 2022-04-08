Общество

Первые лицензии на продажу лекарств в ФАПах выдали в Псковской области

Первые лицензии на продажу лекарств в ФАПах выдали в Псковской области. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Программа (по продаже лекарств в ФАПах — ред.) только началась, потому как все условия должны соответствовать установленным правилам. Минздрав принял необходимые меры, мы уже успели выдать лицензии тем ФАПам, которые будут выдавать лекарства, но, кроме того, для этого нужны средства на оборудование для размещения этих препаратов», - заметила Вера Емельянова.

В связи с этим губернатор Псковской области выделил 5 миллионов рублей на то, чтобы в ближайшее время первые ФАПы смогли продавать лекарства в удаленных районах региона. В 2022 году таких объектов будет пять.

«В дальнейшем будем действовать по мере возможностей регионального бюджета. Надеюсь, что в 2023-2024 годах мы сможем обеспечить возможностью продавать лекарства в оставшихся ФАПах», - заключила Вера Емельянова.