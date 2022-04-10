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Общество

Землю - курам

11.04.2022 09:30|ПсковКомментариев: 0

До Пскова докатилась волна, поднятая в прошлом году в Верховном суде. Там подтвердили законность штрафа, выписанного жительнице Волгоградской области за разведение на даче десяти кур. Суд постановил, что садовый участок - место отдыха и выращивания сельхозкультур для собственных нужд. На нем можно поставить домик, сараи и гараж, но не курятник. В Псковской области рассмотрение первого подобного дела заглохло только из-за правительственного моратория на проверки и возобновится с его окончанием. Эксперты в земельных вопросах предлагают способ избежать штрафов за выращивание кроликов и гусей в садоводствах.

 

Фото: pixabay.com.

«Безусловно, постановление Верховного суда вызвало недоумение у садоводов, поскольку в непростой экономической ситуации некоторые садоводы на шести сотках разводят кур для личных целей», - говорит Татьяна Петрова, начальник отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии управления Росреестра по Псковской области.

Она объясняет, что подобные дела рождаются из-за путаницы в понятиях «ведение садоводства» и «личное подсобное хозяйство». На землях, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, можно выращивать кур, свиней и коров. А участок в садоводстве - и Верховный суд это подтвердил - может быть использован только в соответствии с установленным видом разрешенного использования. Животноводством вообще и птицеводством в частности на таких землях заниматься нельзя. С небольшой оговоркой, благодаря которой жители Псковской области смогут избежать штрафов.

Недавно в ведомство поступили материалы для первой в Псковской области проверки по аналогичному случаю. Сотрудники Россельхознадзора проверяли земельный участок и на соседнем увидели кур, о чем сообщили в Росреестр. Пока между ведомствами шла переписка, вступило в силу постановление правительства, которым в 2022 году запрещено проводить проверки, за исключением случаев возникновения угрозы жизни граждан или причинения вреда здоровью.

«В силу имеющихся ограничений проверка на земельном участке, где разводят кур, будет проведена в следующем году», - отмечает Татьяна Петрова.

Ситуация с разведением кур на землях для ведения садоводства стала поводом для обсуждения на заседании Общественного совета при управлении Росреестра.

«Старшее поколение знает, изначально садоводческие товарищества создавали в период, когда людям нужна была поддержка, - напомнил член совета Александр Тихомиров, директор компании «ПрофКадастр». - Норма о выращивании растений и об отдыхе была введена в связи с последними улучшениями материального положения. Боюсь, дача опять займет важное место. Никто не говорит о промышленном разведении птиц, но, если человек выращивает десять кур на яйца, беды соседям от этого не будет».

Фото: pixabay.com.

Члены совета искали, есть ли способ обезопасить владельцев кур, чтобы с окончанием моратория на проверки на них не посыпались штрафы. На федеральное законодательство повлиять не получится, можно ли что-то сделать на месте? Что, если каждое садоводство само сможет внести в устав разрешение на разведение живности?

«СНТ - это некоммерческая организация, решающая общие задачи владельцев участков. Внесение изменений в устав садоводческого товарищества не решит проблему, потому что будет противоречить федеральному законодательству», - пояснила руководитель регионального управления Росреестра Олеся Ребеко.

Председатель общественного совета, директор компании «Земля и право» Виталий Козырев рассказал об итогах изучения судебной практики:

«На уровне высших судов вопрос о разведении домашнего скота на дачных участках является открытым, - сообщил он. - При рассмотрении подобных дел решающее значение имеет наличие или отсутствие дополнительного вида разрешенного использования. Тогда можно избежать штрафов за нецелевое использование».

В Чите два года назад дачница смогла избежать такого же штрафа в 10 тысяч рублей за разведение коз, уток и кроликов. Для территориальной зоны, на которой находится ее земля, птицеводство было установлено в качестве дополнительного вида разрешенного использования. Дело дошло до Конституционного суда, который подтвердил правоту владелицы уток и заодно постановил, что, если использовать землю в соответствии с дополнительным видом разрешенного использования, то не нужно спрашивать на это отдельного разрешения у чиновников и вносить сведения в ЕГРН, как того требовали раньше.

Виталий Козырев отмечает, что суды встают на сторону граждан, если соблюдены два условия: птицеводство не только закреплено в качестве дополнительного вида, но земельный участок используется его правообладателем и в соответствии с основным видом, то есть на нем растили сад-огород. В волгоградском кейсе с десятью курами Верховный суд посчитал штраф законным, потому что дополнительный вид разрешенного использования для участка предусмотрен не был.

Чтобы не штрафовали жителей Псковской области, должны быть внесены изменения как в Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, так и в Правила землепользования и застройки. Территориальным зонам, на которых расположены дачные массивы, нужно присвоить дополнительный вид разрешенного использования «птицеводство». Нюанс в том, что в каждом сельском или городском поселении правила собственные. То есть изменения потребуется вносить отдельно в Пскове, отдельно в Качановской волости Палкинского района и в каждом другом городском округе и поселении, сколько их ни есть в области.

Фото: pixabay.com.

Общественники из совета при Росреестре подготовили письмо (есть в распоряжении редакции) в региональную Общественную палату. Ей предложено обратиться в поселения с инициативой изменить Правила землепользования и застройки. Каждое поселение будет принимать решение самостоятельно. В случае положительного исхода дача официально сможет сочетать в себе элементы персонального курорта и трудового лагеря - такие уж теперь времена.

Юлия Магера

Теги: #Росреестр #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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