Вера Емельянова рассказала о поставках медоборудования в районные больницы

Центральные районные больницы — самый слабый сегмент здравоохранения в Псковской области. Такое мнение в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
Она отметила, что в этом году в регионе на сферу здравоохранения делают особый упор, в частности — на оснащение больниц оборудованием, поскольку для медицины это вопрос первостепенной важности. В рамках национального проекта текущего года в учреждения здравоохранения региона планируют также закупить 135 единиц медицинского оборудования для сосудистых центров и 21 единицу для онкологических диспансеров.