Общество

Вера Емельянова рассказала о поставках медоборудования в районные больницы

Центральные районные больницы — самый слабый сегмент здравоохранения в Псковской области. Такое мнение в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Мы поставим 199 единиц медицинского оборудования почти в 20 больниц — в учреждения первичного звена, центральные районные больницы, потому что этот сегмент здравоохранения у нас самый слабый и страдательный. Больше всего нареканий поступает по оказанию первичной медико-санитарной помощи», - сказала Вера Емельянова.

Она отметила, что в этом году в регионе на сферу здравоохранения делают особый упор, в частности — на оснащение больниц оборудованием, поскольку для медицины это вопрос первостепенной важности. В рамках национального проекта текущего года в учреждения здравоохранения региона планируют также закупить 135 единиц медицинского оборудования для сосудистых центров и 21 единицу для онкологических диспансеров.