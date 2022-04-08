Общество

Александр Козловский: Мастерские при техникумах могут стать первым местом работы для миллиона выпускников

Производственные мастерские при техникумах могут стать первым местом работы почти для 1 млн выпускников. Об этом сообщил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский в своем телеграм-канале.

Авторы законопроекта предлагают закрепить статус учебно-производственных комплексов, которые создаются при колледжах и техникумах, и дать им возможность получать доход от своей деятельности.

Такую инициативу выдвинула «Единая Россия». Она направлена на поддержку учебных заведений, которые дают трудовые профессии, востребованные в реальном секторе экономики, говорится в сообщении.