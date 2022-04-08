Общество

«Дабришутинг»: Знания, дружба и культурные перспективы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дабришутинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 апреля. Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Поэт, журналист, настоящий сноб Дина Дабришюте, как всегда, выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказывает на частоте 102.6 FM свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске: