Общество

Важность вовлечения пожилых в творческие проекты отметила Елена Бибикова

О лучших практиках российских регионов по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в интервью телеканалу «Вместе РФ» рассказала сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова по итогам круглого стола, состоявшегося в Совете Федерации.

Фото: телеканал ВместеРФ

Особое внимание Елена Бибикова обратила на проект «Московское долголетие», благодаря которому активно вовлечены в досуговые, образовательные и оздоровительные программы москвичи старшего поколения.

«Важна не только финансовая составляющая, но и подход, заинтересованность, целенаправленная и кропотливая работа по вовлечению пожилых людей в творческие, спортивные и другие досуговые проекты», - отметила Елена Бибикова.

Сенатор выразила готовность организовать совместную встречу в очном или онлайн-формате представителей Псковской области и других заинтересованных субъектов страны с организаторами проекта «Московское долголетие», чтобы познакомить их с уникальным опытом Москвы и лучшие практики реализовать и в регионах. Администрация Псковской области идею поддержала.

Кроме того, парламентарий подчеркнула, когда принималась Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, в ней было прописано, что ее реализацией будут заниматься не только государственные и общественные организации, органы госвласти, бизнес и НКО, но и самое главное - сами граждане.

«Если граждане не будут принимать активное участие в реализации Стратегии, то она не пойдет. То есть навязывания сверху быть не должно», - сказала Елена Бибикова. Поэтому важна заинтересованность и вовлеченность не только пожилых, но и людей всех возрастов.