Общество

Мужской парикмахер из Пскова стала новой героиней телешоу «Перезагрузка»

Мужской парикмахер из Пскова Светлана Рюмина стала новой героиней шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ. Программа вышла в эфир сегодня, 10 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Скриншот: телеканал ТНТ

«Я так глубоко ушла в этот образ мальчика, я так долго боролась, что мои крылья схлопнулись. Хочется их опять расправить», - прокомментировала свое решение участвовать в шоу Светлана Рюмина.

Как отмечают авторы проекта, участницами «Перезагрузки» становятся обычные девушки, оказавшиеся в сложной ситуации. Главная задача шоу - не только внешнее преображение, но и внутренняя трансформация.